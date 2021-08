Un maire impose le pass sanitaire à tous ses agents municipaux dans les Alpes-Maritimes

La commune de La Trinité compte une centaine d'agents municipaux. À partir du 20 septembre, tous devront présenter leur pass sanitaire pour venir travailler, sous peine d'être suspendus de leur fonction et de ne plus être payé. Aucun employé de la mairie n'a souhaité s'exprimer face aux caméras, mais certains nous ont discrètement fait part de leur désaccord. Le sujet à la Une du journal local ce jeudi matin fait beaucoup réagir les habitants. "Personne ne devrait être obligé de se faire vacciner. C'est le libre choix de chacun" ; "Je conçois la position du maire", ont affirmé les passants. Selon l'élue de l'opposition, Annick Meynard, le maire fait une mauvaise interprétation de la loi du 5 août 2021 qui précise bien que certaines professions ne sont pas soumises au pass sanitaire. Dans quelques semaines, les agents municipaux n'auront donc plus le choix. Ce sera soit la vaccination, soit un test PCR à réaliser tous les trois jours.