Un marché à Hagondange bondé de personnes âgées malgré la consigne du gouvernement

Emmanuel Macron a demandé aux personnes âgées de plus de 70 ans de rester chez eux. Une recommandation qui n'est pas facile à respecter, surtout le jour de marché. À Hagondange (Moselle), les plus nombreux sont les plus âgés. Ils ne s'imaginent pas en cloisonnement total à cause des tâches quotidiennes. D'ailleurs, les anciens sont bien décidés à aller voter ce dimanche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.