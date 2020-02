Un marché aux bestiaux dédié aux vaches à Saint-Christophe-en-Brionnais

Ce mercredi à Saint-Christophe-en-Brionnais, les vaches ont déserté les prairies pour être vendues au marché aux bestiaux. Pendant cette foire où les négociations sont encore en franc, les bouchers et les grossistes sont à la recherche de la charolaise parfaite. Quand toutes les bêtes sont vendues, place au marché au cadran où 700 autres vaches sont attribuées aux enchères. Les charolaises sont partout, même dans les plats servis à l'auberge du village. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.