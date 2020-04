Un "masque grand public" : en quoi cela consistera-t-il ?

Dans son allocution lundi soir, Emmanuel Macron a déclaré que le port du masque devra être systématique pour tous les Français à partir du 11 mai. Cela va concerner en premier lieu les professionnels les plus exposés et les usagers des transports en commun. Une mesure nécessaire pour éviter une deuxième vague du virus après le confinement. Mais depuis le discours du président, les questions se bousculent. Comment s'en procurer ? Ces masques grand public seront-ils gratuits ou payants ?