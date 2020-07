Un médecin de 71 ans ouvre un cabinet médical en Ardèche

La désertification médicale ne rassure guère les habitants des territoires isolés. D'autant plus qu'il n'est pas facile de faire venir de nouveaux médecins. La commune de Montpezat-sous-Bauzon (Ardèche), elle, y est parvenue. Toutefois, le professionnel de la santé qui y a ouvert un cabinet sort de l'ordinaire. Il s'agit du Dr Bernard Court, 71 ans, mais qui compte bien s'inscrire dans la durée malgré son âge.