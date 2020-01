Un médecin salarié en Charente pour lutter contre la désertification médicale

Pour lutter contre la désertification médicale, la mairie de Soyaux (Charente) a décidé d'employer, à ses frais, six médecins. Ces derniers assurent la permanence dans un centre de santé qui a ouvert ses portes récemment. Ils n'exercent plus leur profession en tant que médecin libéral. Ils bénéficient par contre de conditions de travail confortables. Pour 35 heures par semaine, ils gagnent mensuellement 5 200 euros nets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.