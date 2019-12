Un menu léger pour le déjeuner de Noël

Dans le sud-ouest, le repas du réveillon de Noël est réputé pour être copieux et bien arrosé. Alors à Noël, certains optent pour un menu un peu plus léger. Les Toulousains aiment varier les plaisirs. Si le foie gras est à l'honneur le soir du 24 décembre, le 25 décembre, on préfère les produits de la mer. Sur les marchés, le matin de Noël est également l'occasion de faire perdurer les bonnes vieilles traditions, comme celle de partager un verre entre amis, loin du stress de la grève. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.