Un message de confinement en patois basque avec une habitante d'Urrugne

Dans sa langue basque, une habitante d'Urrugne (Nouvelle-Aquitaine) donne quelques conseils pour passer du bon temps durant ce confinement. Elle propose de raconter les histoires des ancêtres tout en regardant les vieilles photos d'époque. Et pourquoi pas, s'occuper à faire un arbre généalogique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.