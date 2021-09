Un météore dans le ciel en Bretagne

Dimanche soir à 23h46, une lumière presque surnaturelle illuminait la Bretagne. Benoît promenait son chien quand il a vu la météorite. "Elle est passée vraiment au-dessus de moi. Ça a duré trois secondes. C'est tellement proche. J'étais bouleversé. C'était une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. J'ai fait un vœu, on verra", témoigne-t-il. Son collègue Florent n'a pas eu le temps de faire un vœu, car il a été surpris par le bruit. Les seules images du phénomène proviennent de webcams. Ce lundi matin, elles font réagir les gens dans un bistrot à Douarnenez (Finistère). C'est le sujet de conversation du lieu. "Hier, j'étais dans mon lit et j'ai vu la façade de l'immeuble d'à côté complètement s'illuminer. Ça fait bizarre de voir du peu que je vois sur la fenêtre tout allumé". À une table, les paris sont même lancés sur le point d'impact. Pour l'instant, aucun cratère n'a été signalé. Quoi qu'il en soit, la météorite laisse plein d'étoiles dans les yeux des Bretons.