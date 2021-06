Un miel à la saveur unique sur l’île de La Réunion

Le miel vert est unique au monde et est difficile à récolter. Pascal Fontaine, son producteur, ne cache pas sa joie. Son miel a exactement la couleur qu'il faut. "L'année dernière, on n'a pratiquement rien récolté", confie-t-il. Pour comprendre ce qui fait sa rareté, il faut quitter la miellerie. Direction la forêt de Bélouve située au cœur du parc national de La Réunion. C'est l'une des forêts primaires les plus préservées de l'île. Parmi les espèces qui s'y trouvent, il y a le tan rouge. C'est lui qui donne la couleur et l'appellation du miel vert, un arbre endémique présent uniquement dans l'archipel des Mascareignes tout comme l'abeille qui butine ses fleurs. Cette abeille est endémique de Madagascar et s'est répartie ensuite dans l'Océan indien. Elle est réputée comme étant l'une des plus douces au monde, une chance pour les apiculteurs qui récoltent le miel dans une tenue légère et dans la sérénité totale. Chez les Fontaine, l’apiculture est une histoire de famille depuis déjà plus de trois générations. Peu importe l'âge, ils sont tous piqués par leur métier. Pour goûter ce miel rare aux teintes inhabituelles, comptez entre 30 et 40 euros le kilo.