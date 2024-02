Un milliard de moins pour MaPrimeRénov' : quelles conséquences ?

Laurent Richard n'en revient toujours pas. Patron d'une entreprise de rénovation, il a écouté ce dimanche en direct le ministre de l'Économie annoncer un milliard de moins pour la rénovation énergétique. Il le craint, moins d'argent pour MaPrimeRénov', c'est moins de clients. Un certain nombre pourrait renoncer à leurs travaux si l'État ne les aide plus à payer la facture. Dans son bureau, il fait le point sur les chantiers en cours, 80% des travaux d'isolation qu'il réalise sont en partie financés par MaPrimeRénov'. Si cette PME est inquiète, certaines fédérations de professionnels, elles, s'étaient préparées à une telle annonce. Si le budget MaPriveRénov' n'a pas entièrement été utilisé, c'est que les démarches pour obtenir ces aides relèvent parfois du parcours du combattant. Le gouvernement l'assure, il veut simplifier. Demain, le recours à des entreprises labellisées "RGE" ne sera pas obligatoire pour les petits travaux. Par ailleurs, obtenir ce fameux label devrait être plus facile pour les artisans. Mais à quel point ? Quelles seront concrètement les nouvelles règles ? Les détails seront connus au mois de mars. TF1 | Reportage T. Jarrion, V. Dépret, W. Wuillemin