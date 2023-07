Un milliard gagné à la loterie, vous en feriez quoi ?

Attention, ces numéros valent près d’un milliard d’euros. Cette somme folle vient d’être remportée à la loterie aux États-Unis. Nous avons voulu savoir si vous auriez pu gagner ce pactole avec vos numéros fétiches. Visiblement, non. Les chances de trouver la bonne combinaison étaient de un sur 285 millions. Impossible pourtant de ne pas vous demander ce que vous feriez avec un tel gain. Et surprise, vous n’avez pas la folie des grandeurs. Vous êtes plutôt généreux : "Aider les personnes âgées (…) mettre un peu de côté" ; "Je ferais plaisir à mes enfants (…) des voyages aussi peut-être". Plutôt fourmis que cigales donc. Ça tombe bien, car placé sur un Livret A à 3%, cela vous rapporterait 80 000 euros par jour. Si vous préférez tout dépenser, nous avons quelques idées. Vous pouvez vous offrir 50 000 Renault Clio, 200 châteaux, mais seulement huit Kyllian Mbappé, même pas de quoi faire une équipe. La planète compte un nouveau milliardaire. Ils sont désormais 2 669 dans le monde. TF1 | Reportage C. Abel, C. Auberger, F. Hamzel