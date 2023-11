L'émouvant adieu à Thomas, tué lors d’un bal dans la Drôme

De l'orgue, puis le silence au moment où le cercueil de Thomas arrive devant les portes de l'église. Ce vendredi matin, le monument de cette petite ville de la Drôme est trop étroit pour accueillir tous ceux qui sont venus rendre un dernier hommage au jeune homme tué samedi soir à la sortie d'un bal. Des haut-parleurs diffusent la cérémonie à l'extérieur. Sa famille et ses proches se succèdent au pupitre, son grand-père notamment. Selon lui, il était un brave garçon, bien élevé et serviable. Il n'imaginait pas la chance qu'ils avaient de le côtoyer assez souvent. Ils n'auront plus jamais ces occasions privilégiées. Selon les gendarmes, un millier de personnes est venu se recueillir. Ici, des ballons ovales et des maillots portés par ses coéquipiers de rugby. Thomas, 16 ans, était le capitaine d'une équipe locale. D'autres habitants anonymes viennent déposer quelques mots sur des livres de condoléances et exprimer leur compassion. Les neuf agresseurs présumés, dont l'auteur présumé du coup de couteau mortel, sont toujours en garde à vue. TF1 | Reportage Q. Fichet, L. Merlier, C. Jouanneau