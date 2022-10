Un million de billets de train vendu en dix jours

Chacun son bagage pour partir en vacances à Paris en train. "On choisit le train plutôt que la voiture et l'avion parce que c'est plus pratique avec les enfants", témoigne un père de famille. A l'heure des vacances, vous êtes nombreux à avoir pris un billet de train. On compte quatre millions de voyages vendus pour cette quinzaine de la Toussaint, dont un million au dernier moment. "On s'est décidé hier", "c'est beaucoup plus simple que la voiture, c'est une question d'habitude", expliquent des passagers. Si la tendance du voyage en train se confirme à chaque vacance, elle est accentuée par la baisse du pouvoir d'achat. Marie-Claude a payé 200 euros l'aller-retour pour aller garder ses petites filles à Cannes. Les compagnies de bus aussi observent une hausse de fréquentation. Pour la société FlixBus par exemple, on compte 25% de hausse par rapport au même week-end de 2021. "En terme de prix, le bus est beaucoup plus avantageux", "il faut penser aussi à l'écologie, éviter de prendre les voitures et passer au train", affirment des passagers. Les transports en commun sont utiles pour moins polluer et préserver son pouvoir d'achat, encore faut-il qu'il y ait suffisamment de places disponibles pour tous les clients. TF1 | Reportage E. Braem, C. Arfel