Un Mini-radar de poche pour les forces de l'ordre

Les mini-radars ont des airs d'appareils photo. Son format ultra-compact le ferait presque passer inaperçu. Avec un simple bouton, on obtient la distance et la vitesse d'un véhicule. Les policiers pourront repérer plus facilement les conducteurs au téléphone ou sans ceinture. Actuellement 200 polices municipales l'utilisent dans toute la France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.