Un mois après les attaques, quelle vie pour les Israéliens ?

Dans un endroit vivent 400 rescapés de l'attaque du kibboutz de Kfar Aza. Amit, dix ans et demi, tourne en rond, loin de l'abri, des tirs, et de sa meilleure amie prise en otage. Un pyjama et des cauchemars, c'est tout ce qui lui reste de sa vie d'avant. "En ce moment, on vit au jour le jour, sans aucun projet. On ne sait rien de la suite, et on ne veut pas penser à l'avenir", explique une autre rescapée de l'attaque. L'école va reprendre la semaine prochaine, ou peut-être celle d'après. Pour combien de temps sont-ils ici, personne ne sait répondre. Depuis quelques jours, des mobil-homes sont installés. Après les dons d'urgence, des meubles sont arrivés. Un mois de questions sans réponse pour Avi après un dernier message de son fils à 10h02. Il nous raconte : "Tous les matins, je me rase, je me mets du parfum, je ne veux pas avoir l'air misérable. Mais ensuite, les larmes montent. Tous les jours, j'attends des nouvelles". Lui, qui était pacifiste, parle de désillusion. Dans tout le pays, 60 000 personnes sont déplacées. TF1 | Reportage F. de Jyvigny, C. Blanquart, F. Mignard