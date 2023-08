Un mois et demi après le séisme, la vie reprend à La Laigne

Retrouver les sourires des clients fidèles et la convivialité au coin du bar. Un mois et demi après le séisme, l'unique restaurant de La Laigne rouvre enfin ses portes. Une bouffée d'air pour le village et pour le propriétaire. Ce dernier nous confie : "c'est qu'on attendait, ça revit, les gens reviennent, ils sont contents. Après un mois, on était limite en liquidation". Dans le restaurant, les fissures sont superficielles, pas de danger. Mais il y a encore quelques jours, la route principale était fermée. Impossible alors pour le restaurant-routier de rester ouvert, faute de clients. De nouveaux accessible ce vendredi, les habitués sont de retour. La Laigne est devenue un village fantôme depuis le séisme. Quelques rares habitants peuvent encore dormir dans leurs maisons. D'autres n'ont toujours pas été relogés. Dans la commune voisine, Michel doit dormir dans son fourgon, faute de solution. Et pas moyen de compter sur son assurance. Dans le département, il reste encore près d'une soixantaine de familles à reloger. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Devaux