Un morceau de falaise tombe dans un village du Vexin

Pas un blessé, c’est un énorme coup de chance. Un bloc s’est détaché d’une falaise, 120 mètres plus haut. En quelques secondes, près de cinq tonnes de craie sur le trottoir. Donc, 20 mètres cubes tombés à quelques mètres seulement de la mairie et d’un garage, à droite. Ce mardi matin encore, chacun cherche une explication. C’est la première fois que la falaise s’effrite ainsi. Peut-être la conséquence des 40 degrés de ces derniers jours. La sécheresse a décroché un gros bout de calcaire, c’est certain. "À mon avis, il va falloir qu’ils sécurisent surtout après pour savoir s’il n’y en a pas d’autres qui risquent de redescendre pour éviter qu’il y ait des accidents", lance un habitant. Effectivement, avant même de dégager la route, il a fallu inspecter la falaise désormais amputée. C’est la tâche de pompiers spécialisés en milieux périlleux. Le verdict du conseiller municipal : "il y a un autre morceau qui menace de tomber, lui aussi. Donc, on va casser ce morceau de roche de manière à éloigner le danger autant que faire se peut". La route est fermée à la circulation. Trois lignes de bus ont été déroutées. TF1 | Reportage F. de Juvigny, L. Cloix, A. Janon, S. Maloiseaux