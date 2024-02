JO 2024 : un morceau de tour Eiffel dans chaque médaille

Elles font rêver les 15 000 athlètes qui participeront aux JO cet été. Thierry Reboul, directeur de création et projets spéciaux Paris 2024, les a imaginées durant cinq ans, tout en respectant des règles bien précises, fixées par le CIO. Elles doivent obligatoirement représenter Niké, la déesse grecque de la victoire. Le monument emblématique de l'Hexla France n'est pas seulement représenté. "Vous avez, au cœur de cette médaille, serti dans la médaille, un morceau authentique de la tour Eiffel", explique Thierry Reboul. Comment des pièces de la Dame de fer ont-elles pu se retrouver dans les 5 084 médailles des JO ? Nous sommes allés vérifier sur place, observer le monument sous toutes les coutures. Pas une poutrelle, pas un rivet ne manquent à l'appel. Alors, nous avons demandé des explications au directeur de la tour. "Au gré de nos 135 ans, on a fait beaucoup de rénovations à la tour. On l'a allégé structurellement. Ce qui fait qu'on a un stock de ce fer historique certifié. Et on en a mis à disposition de Paris 2024", explique Jean-François Martins, président de la société d'exploitation de la tour Eiffel. Exactement, 18 grammes par médaille. Pour donner l'aspect lumineux, les orfèvres de la maison Chaumet, l'un des plus anciens joailliers de Paris, se sont inspirés de leurs archives. TF1 | Reportage J. Roux, N. Clerc, R. Reverdy