Un mort dans un accident avec la police à Aubervilliers : des riverains témoignent

Le scooter est broyé. Le choc a été si violent que les casques des occupants ont volé. Le deux-roues a percuté une voiture banalisée de la police et un fourgon, comme le raconte un témoin de la scène mercredi soir : "Il y avait deux personnes sur le scooter. La voiture leur a coupé la route et après, ils ont tamponné le mec. Et après, le mec est rentré dans la camionnette en face". Le conducteur du scooter, âgé de 18 ans, est décédé. Le passager est à l'hôpital, mais son pronostic vital n'est pas engagé. C'est le dénouement d'une course-poursuite après le refus d'un contrôle de police, mercredi soir, dans ce quartier sensible d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Plusieurs habitants ont filmé la scène après l'accident. Ici, par exemple, on voit un homme au sol, menotté par les policiers. Ce jeudi matin dans le quartier, tous préfèrent parler de manière anonyme. Des témoins affirment avoir entendu le scooter accélérer très vite sur cette route limitée à 50 km/h. Poursuivi, il percute un autre véhicule qui arrive en sens inverse. TF1 | Reportage I. Bornacin, L. Cloix, M. Belot