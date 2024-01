Ariège : accident mortel sur un barrage d'agriculteurs

La famille d'agriculteurs se reposait sous cette tente blanche lorsque cette voiture les a percutés, avant de s'encastrer dans ce tracteur vert. Dans sa course, elle fauche l'agricultrice de 35 ans, sa fille de 14 ans, et le père de famille. "La jeune fille qui est décédée, elle avait l'âge de mon fils", témoigne Jean-Yves Bousquet, agriculteur. Les agriculteurs avaient monté ce barrage lundi après-midi sur la RN20. Des tracteurs et des bottes de foin recouvertes de cette bâche noire sous le pont. En pleine nuit, le conducteur de la voiture et ses deux passagers se seraient-ils faits surprendre ? Les trois occupants de la voiture, de nationalité étrangère, sont en garde à vue. Les analyses montrent que le conducteur n'était pas sous l'emprise ni de l'alcool, ni de stupéfiants. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire aggravé et blessures aggravées. Sur des barrages, dans tous le pays, une minute de silence, les agriculteurs rendent hommage à la famille. TF1 | Reportage F. De Juvigny, M. Laradet, F. Petit