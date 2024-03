Un mort sur l'A8 : les agents d'autoroute face au danger

Tous étaient là pour apporter leur aide après un accident dans cette descente juste ici à La Turbie (Alpes-Maritimes). Un dépanneur, deux gendarmes et deux patrouilleurs d'autoroute fauchés, dont Tony Neilec, 54 ans. Il n'a pas survécu. Une peine immense pour ses collègues patrouilleurs. L'accident a eu lieu sur ce tronçon limité à 80 kilomètres par heure. Mais sur place, notre équipe constate que cette vitesse est régulièrement dépassée. Mais cette dernière n'est pas le seul danger. Apparemment, des patrouilleurs en jaune et des panneaux lumineux ne suffisent pas. À chaque intervention, ils risquent leur vie. Au total, 52 fourgons percutés l'an dernier s'éteignent toutes les semaines, et ce malgré l'exposition des véhicules accidentés et les campagnes répétées. Pourtant dans le code de la route, une règle est de rigueur : le corridor de sécurité. Près d'un véhicule d'intervention, il faut ralentir et surtout changer de voie. Selon Vinci, un conducteur sur deux ne s'écarte pas. Un comportement puni de 135 euros d'amendes. TF1 | Reportage F. De Juvigny, P. Géli, M. Jit