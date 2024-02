Un multi-commerces dans un décor de rêve

Avec ses eaux turquoise et son chaos rocheux, le village de Kerlouan offre l'une des plus belles côtes du Finistère Nord. Une carte postale qui se retrouve dans les cadeaux souvenir de Philippe. À seulement deux kilomètres de la plage, au cœur du village, il gère un multi-commerces avec une clientèle fidèle à l'année. Cela ne se voit pas, mais Philippe est déjà à la retraite. Pour en profiter pleinement, il vend son commerce. S'il ne trouve pas de repreneur, il sera contraint de fermer un commerce qui est dans sa famille depuis quatre générations. Mais les habitants sont confiants, Lysiane a un argument de taille pour les futurs repreneurs : le cadre de vie est exceptionnel. "Moi, ça fait deux ans que je suis là et je découvre encore des choses. Donc, au niveau paysages, c'est vrai que c'est un petit peu les Seychelles", confie-t-elle. Des paysages magnifiques en été comme en hiver. Avec sa femme, Philippe profite du littoral tout au long de l'année. En prime, l'annonce sur SOS Villages inclut un logement au-dessus du magasin. Un atout de taille au vu de la pression immobilière sur les côtes bretonnes. TF1 | Reportage M. Pirckher, B. Ghorchi