Un mur s'effondre, l'immeuble évacué en urgence à Toulouse

Le mur s’est effondré sous ses yeux. Ce mardi matin, ce commerçant est alerté par son voisin. Ils entendent des bruits inquiétants. "On entendait des éboulements. On entendait vraiment que ça commençait à tomber derrière les murs, ça commençait à craquer. ( ) Au moment où on est sorti, il y a tout qui s’est écroulé", raconte Michaël Drilhole, gérant d’un magasin évacué. L’immeuble situé rue Saint-Rome, en plein centre-ville de Toulouse (Haute-Garonne), est rapidement évacué. Une vingtaine de personnes ont été relogées par la copropriété. Sur la façade de ce bâtiment du XIXe siècle, aucun signe ne laissait présager de l’état de délabrement. Et pourtant, à l’intérieur, les habitants avaient déjà alerté le syndic il y a plusieurs semaines. Un expert est même intervenu, mais n’avait pas jugé la situation alarmante. Devant le cordon de sécurité ce mercredi matin, des habitants du quartier inquiets. Pourrait-il y avoir d’autres immeubles concernés ? De nouvelles expertises sont en cours ce mercredi. TF1 | Reportage E. Assalit, S. Marty, J. M. Lucas