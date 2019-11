Un musée dédié aux galoches pour les passionnés

À l'âge de 81 ans, Daniel Drigeard n'a jamais abandonné ses souliers de cuir dotés de semelles en bois. Dans la solitude de son atelier, il est le dernier galocher de Rhône-Alpes. L'artisan en fabrique une centaine de paires par an avec du cuir de vache. Il en porte tous les jours comme si le caoutchouc américain n'avait jamais envahi le pays. Pour témoigner de leur passion pour l'histoire, un groupe d'amis a même créé un musée dédié à la galoche qui reste unique en Isère. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.