Un mystérieux "poisson mordeur" sévit sur les plages de la Côte d'Azur

Depuis quelques semaines sur la Côte d'Azur, un mystérieux "poisson mordeur" s'attaque aux mollets des baigneurs. Pas plus tard que ce week-end, les sauveteurs ont dû soigner une quinzaine de morsures. Les blessures sont toutefois superficielles et se soignent rapidement. Bien que l'histoire n'ait rien d'un canular, les vacanciers ne s'en inquiètent pas tant que cela. Mais le mystère, lui, reste entier !