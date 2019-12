Un Noël blanc dans les Alpes du Sud, une aubaine pour les stations de ski

À moins d'une semaine des départs en vacances, près d'un mètre de couche de neige recouvre les Alpes du Sud. Une aubaine pour Valberg qui n'a pas connu de début de saison aussi blanc depuis plusieurs années. La station de ski accueille déjà quelques skieurs qui profitent d'un moment agréable et de détente avant l'effervescence des fêtes de fin d'année. À l'office de tourisme, les réservations pour cette période se multiplient. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.