Un Noël les pieds dans la neige dans les stations de ski

Les flocons blancs ont recouvert la station des Saisies (Savoie). Pour les vacanciers, c'est un réel plaisir. La neige qui tombe pour eux, c'est le plus beau cadeau de Noël. C'est féerique et maintenant, les sapins sont blancs. Ils en profitent pour prendre l'air, admirer le paysage et prendre des photos. À défaut de remontées mécaniques ouvertes, les vacances de Noël semblent assez particulières cette année. Mais il en faut désormais peu pour être heureux. Pour cette fois, le ski de piste, ce n'est donc que pour les enfants grâce au tapis roulant. Le Père Noël, lui, teste le surf. Quant à une petite famille qui est venue sur place, elle s'essaye au ski de randonnée. Maintenant, suivons la piste de la raclette pour vérifier le menu de fête des vacanciers. Et sans surprise, tout est raclette. Pour digérer, pourquoi pas une descente en luge. Finalement, le Père Noël aura gâté la montagne puisqu'il va neiger une partie du week-end et toute la semaine prochaine.