Un Noël particulier dans la vallée de la Roya, touchée par la tempête Alex

Quelques décorations de Noël dans un paysage encore dévasté. Près de trois mois après la tempête Alex, certains foyers n'ont toujours pas accès au téléphone et à internet. Le seul rayon du jour pour les enfants, c'est l'arrivée d'un invité pas comme les autres, le Père Noël. Il a laissé son traineau de côté pour prendre le train, une arrivée symbolique. C'est en effet le seul moyen de transport qui reliait la vallée de la Roya au reste du pays. Cette année, le Père Noël est venu avec une mission toute particulière dans sa hotte : apporter le sourire et la joie de vivre. Pour la distribution des cadeaux, direction le gymnase communal. Épargné par les crues, ce lieu a servi d'entrepôt pour des dons alimentaires jusqu'à la semaine dernière. "Ça change un peu les idées, ça fait penser à autre chose", confient des parents. Près de 600 cadeaux ont été distribués aux enfants jusqu'à quinze ans. Pour faire plaisir aux plus petits, les habitants de la vallée ont donné de leur temps.