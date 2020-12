Un Noël provençal à Allauch

La tradition de Noël se poursuit à Allauch. Grâce à la procession des bergers, les habitants redonnent vie aux personnages de la crèche de Noël. "Mon cadeau de Noël, c'est de pouvoir participer à cette soirée", a confié l'un d'eux. "C'est un bonheur de pouvoir perpétuer nos traditions provençales, c'est magique", a dit une autre. Une coutume qui leur permet de raconter la nativité et leur attachement à cette région. Cette année, le public est clairsemé, mais les spectateurs sont toujours aussi passionnés. "Ce sont nos racines. C'est un village qui a une certaine fierté et un art de vivre un peu particulier", a expliqué un de ces derniers. "C'est Allauch qui me plaît. C'est mon village", a affirmé un autre habitant de la région. Chacun continue de faire perdurer la tradition provençale. La cérémonie se poursuit à l'Eglise Saint-Sébastien avec des chants provençaux. Jeudi, près d'une centaine de personnes étaient présentes pour assister à la messe de minuit.