Un nombre record d’Européens candidats pour devenir astronaute

Des étoiles plein les yeux, la tête déjà dans les nuages, à tout juste sept ans, Enzo est un vrai passionné d'astronomie. C'est aussi un rêve pour les petites filles qui aiment les étoiles, les planètes et les comètes dans le ciel. L'Agence spatiale européenne a reçu 22.000 candidatures pour devenir astronaute. Un record. Les Français sont d'ailleurs les plus nombreux à candidater. Lola, elle, doit encore attendre quelques années mais elle ne manque pas d'ambition. Poser un drapeau sur la Lune, notamment le drapeau tricolore, représente un symbole pour elle. L'astronaute Thomas Pesquet a créé de nombreuses vocations. "Il a un métier formidable. Je suis sûr que beaucoup de jeunes et de moins jeunes aimeraient bien être à sa place", confie Pierre, 80 ans. Pour être astronaute, il faut être bon en anglais, mais surtout en sciences. De quoi dissuader certains candidats. D'autres ont encore quelques craintes au niveau de la sécurité dans les fusées.