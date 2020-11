Un Normand réalise une maquette du village du père Noël

Les chœurs chantent devant l'église pendant que les enfants s'amusent à la patinoire sous une bonne étoile. C'est le village du père Noël imaginé par Louis, 85 ans, dont il a réalisé la maquette. Tous ceux qui sont passés devant l'œuvre ont été imprégnés de la magie de Noël. "Je pensais ne pas faire la crèche cette année. Mais quand je vois ça, c'est tellement magnifique, un peu de lumières ne fait pas de mal", a affirmé une admiratrice. Les enfants, eux, sont attentifs aux détails et ont leur préférence. "J'aime bien la ferme, le traîneau et les maisons allumées", décrit une fillette. Le Normand a installé le village miniature pendant une semaine entière. Depuis onze ans, c'est une tradition à la période de Noël. Il y a même des endroits que le passionné a construits lui-même. Chaque année, la première à venir voir son monde imaginaire, c'est son épouse Anne-Marie. Les habitants de Blonville-sur-Mer (Calvados) pourront admirer le village illuminé jusqu'au début du mois de janvier et ainsi voyager dans leur imagination.