Un nouveau système pour la traçabilité des armes à feu

Christophe Gouache est chasseur depuis plus de 30 ans. Pour lui, le nouveau logiciel pour répertorier les armes à feu est le bienvenu. "Théoriquement, toutes les armes de chasse doivent déjà être déclarées, donc ça ne changera pas grand-chose. C'est juste une formalité supplémentaire", affirme-t-il. Le but du site est de simplifier les choses et notamment la traçabilité des armes à feu. Mais la déclaration en ligne ne sera pas évidente pour tout le monde. Beaucoup de chasseurs sont retraités et donc pas très à l'aise avec le numérique. Les détenteurs d'armes à feu ont un an et demi pour faire leur déclaration. Le dispositif est ambitieux selon ce géant d'armurerie. Sur cinq millions d'armes à feu déclarées, quatre millions appartiennent aux chasseurs. Le logiciel sera bientôt ouvert aux tireurs sportifs, biathlètes, pratiquant de ball-trap et collectionneurs d'armes. Avec ce nouveau répertoire en ligne, les contrôles vont se multiplier. Au moins une fois par an selon le ministère de l'Intérieur. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos