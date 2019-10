Un nouvel album posthume de Johnny Hallyday sort en version symphonique

Le nouvel album posthume de Johnny Hallyday sort dans les bacs ce 25 octobre 2019. Il a été enregistré dans une église à Londres par Yvan Cassar, directeur artistique et grand ami du défunt. Il s'agit d'une voix déshabillée de son orchestration d'origine, accompagnée par un orchestre symphonique de 70 musiciens. Le disque est composé des douze plus grandes chansons de Johnny, mais en version symphonique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.