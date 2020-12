Un nouvel album pour Gims !

Depuis qu'il a sorti des chansons, la plupart étaient des tubes. Il s'agit de maître Gims... ou plutôt Gims. Caché derrière ses lunettes noires, il a un cœur en or et il chante évidemment très bien. Il est également l'un des plus grands revendeurs de disque dans l'Hexagone. D'ailleurs, il a reçu samedi dernier un prix d'Honneur aux NRJ Music Awards. Gims, ce sont des concerts spectaculaires, mélange de rap, d'électro ou de rythme latino. Et il vient de sortir un nouvel album intitulé "Le Fléau". Il offre dessus 17 titres dont la couleur est majoritairement rap. "C'était voulu, parce que c'était un retour aux fondamentaux", nous a-t-il précisé. Passionné de mode, il a créé à 33 ans son style et sa marque de mode. "Je crois que c'est mon côté congolais. Vous savez les Congolais, ils sont très mode, très sape... la sapologie comme on dit". Pour surprendre ses 22 millions de fans dans le monde, il a signé le générique du feuilleton de TF1 "Ici tout commence". Pour étonner encore, il prépare un Opéra, sans s'interdire un jour d'écrire un roman. Dernière actualité : donner un concert sur Internet le 20 décembre.