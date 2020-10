Un nouvel album pour les "Trois cafés gourmands"

Le groupe Trois Cafés Gourmands sort un nouvel album appelé "Comme des enfants" avec encore un tube, "On t'emmène". Un voyage qui tombe à pic en cette année 2020 si particulière. "On t'emmène là où il fait bon vivre, là où les gens ont du coeur et t'apportent la chaleur et la joie de vivre", précise Sébastien Gourseyrol, guitariste du groupe. Pour eux, cette joie de vivre, ils les trouvent en Corrèze. Il y a deux ans, encore amateur, l'équipe de TF1 les a rencontré chez eux, à Pompadour. Chanter la fierté de leur origine leur a permis de dépasser les frontières de leur petit coin de l'Hexagone. Ils ont conquis Paris et tout le pays. Un triomphe et des paroles encore reprises partout. "Maintenant la chanson est à tout le monde, un petit peu universel. C'est peut-être ça la meilleure des récompenses", a déclaré Jérémy Pauly, guitariste. Puis, les voilà sur la voie royale à l'heure de la confirmation du nouvel album. Un nouveau disque sur lequel ils ont beaucoup travaillé durant le confinement.