Un nouvel épisode orageux dans les Bouches-du-Rhône

Pour l'instant, on profite d'une accalmie à Marseille. Vers cinq heures du matin, une forte pluie s'est abattue sur la ville. Sur le Vieux-Port de Marseille, l'équivalent d'une précipitation d'un mois est tombée en moins d'une heure. L'épisode a provoqué une inondation de courte durée, mais suffisante pour inonder certaines caves de restaurants. Il y a eu plus de peur que de mal. Cependant, le ciel s'assombrit et la pluie devrait reprendre ce mercredi après-midi. Les marins-pompiers de Marseille et les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône redoutent cet épisode orageux. Ils se tiennent donc prêts à intervenir. TF1 | Duplex C. Gerbelot