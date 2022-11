Un nouvel immeuble s'effondre en pleine nuit

C'est au milieu de la nuit qu'une partie de l'immeuble s'est effondrée. C'est une habitation construite au début du XXe siècle. Peu de riverains ont été alertés par le bruit malgré la détonation. "On a entendu un gros boom, comme une grosse bombe. (...) Puis ce matin, on s'est réveillé et il y avait tous les pompiers. On a su qu'un immeuble s'était effondré", rapporte Nathalie Rodriguez. Très surprenants, les habitants de la partie de l'immeuble encore intacte n'ont pas compris le danger auquel ils étaient confrontés. En regardant par leur fenêtre, tout semblait normal. "Elles ont eu un bruit au moment de l'effondrement qui s'est produit à priori vers trois heures du matin", explique Damien Combet, maire de Chaponost (Rhône). Quatre personnes ont ainsi été mises à l'abri. Le locataire du logement qui s'est écroulé n'était heureusement pas présent sur les lieux. Quant à l'immeuble, il présentait des fragilités apparentes. Une enquête est en cours, l'une des hypothèses serait qu'un chantier à proximité pourrait avoir provoqué l'effondrement. Ce mercredi matin, les pompiers ont consolidé le reste de l'immeuble. Les habitants seront, eux, relogés. TF1 | Reportage C. Buisine, É. Nappi