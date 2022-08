Un nouvel incendie près de Landiras, dans les Landes

A chaque reprise de feu, les pompiers interviennent immédiatement. Dans cette végétation extrêmement sèche, 150 hectares sont déjà partis en fumée. Pour l’instant, le feu ne progresse plus, mais la météo de cette semaine n’est pas favorable. "On a encore des zones actives. La température va monter au fil de la journée, et donc on redoute affectivement cette journée très chaude", explique le colonel Éric Duverger. Dans le village de Mano, une quarantaine d’habitants ont été évacués dimanche par précaution. C’est notamment le cas de Guy Lasserre, qui revient ce lundi matin pour chercher ses médicaments. Les feux réguliers dans la région l’inquiètent. Même préoccupation à la salle de fête où les bénévoles préparent les repas pour les pompiers. Ce village près de Landiras avait déjà été évacué, il y a une dizaine de jours. Il est encore trop tôt pour savoir si l’origine du feu est accidentelle ou criminelle. TF1 | Reportage Y. Chambon, A. Vieira