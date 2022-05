Un nouvel insecte attaque les pins dans le Var

Des pins aux branches mortes et aux aiguilles roussies. Ce ne sont pas les ravages d'un incendie, mais les dégâts causés par un insecte : la cochenille-tortue du pin. Détectée dans l'Hexagone, il y a moins d'un an, cette espèce se répand rapidement dans le golfe de Saint-Tropez. "Cela fait peur parce qu'il va y avoir un impact sur l'environnement et le paysage", affirme Eric Chapin, arboriste. Ces arbres font effectivement partie du patrimoine de la région. Pour l'instant, les arbres infestés ne sont pas très nombreux. La préfecture et la commune font tout pour limiter la contamination. Elles conseillent les gens de faire traiter leurs pins s'il est encore temps. Une entreprise pulvérise un insecticide à la demande des propriétaires. Le traitement est encore en phase d'expérimentation. Les arbres trop infectés doivent être élagués ou même détruits. Il faut à tout prix éviter que la cochenille ne se répande. En Italie, plusieurs milliers de pins ont été décimés par cet insecte. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Napoli, D. Guido