Un nuage de poussière rouge pollue une ville des Bouches-du-Rhône

Dans la soirée du 7 avril, une rafale de vent avait emmené des résidus de bauxite provenant de l'usine Alteo sur Bouc-Bel-Air. Une tempête de poussière rouge s'est ensuite abattue sur la commune et a repeint les lotissements des environs en pourpre. Ce nuage représente d'autant plus un vrai danger pour la santé respiratoire des riverains de l'usine, compte tenu des résidus de métaux qu'il véhicule. Le maire de la commune a alors porté plainte contre Alteo pour mettre fin à ce genre de désagrément. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.