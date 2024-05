Un otage français retrouvé mort à Gaza

Il était l'un des trois derniers otages français détenus par le Hamas. Orion Hernandez-Radoux, 32 ans, Franco-mexicain, a été retrouvé mort ainsi que deux autres otages à Gaza. Ses proches attendaient avec espoir sa libération. Nous avions rencontré sa mère en février dernier. Le père de famille est venu en vacances en Israël dans ce festival de musique le 7 octobre, jour de l'attaque, avec sa compagne Shani Louk, elle aussi otage, retrouvée morte il y a une semaine. Ce vendredi matin, le président de la République présente ses condoléances : " Je pense à sa famille et à ses proches. Nous sommes à leurs côtés. La France reste plus que jamais engagée pour la libération de tous les otages". Deux otages français sont encore détenus à Gaza : Ofer Kalderon, 53 ans et Ohad Yahalomi, 49 ans. Nous avons pu joindre la mère de ce dernier, ses premiers mots sont pour la famille d'Orion. À ce jour, dix otages ont été retrouvés morts, 121 personnes sont toujours retenues à Gaza. TF1 | Reportage L. Cloix, B. Christal