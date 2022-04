Un pan de falaise s’effondre à Wimereux dans le Pas-de-Calais

À Wimereux (Pas-de-Calais), il ne reste qu'un trou béant, comme si la dune avait été mordue à pleines dents. Une partie de la falaise s'est effondrée, soit 100 mètres au total qui forment un arc bien net. Ce jeudi matin, les promeneurs découvrent le paysage défiguré. "Ça fait quand même un sacré bout qui est tombé", raconte l'un d'entre eux. La dune est composée de gré, d'argile et de sable, des matières fragiles. Des spécialistes ont une explication : les pluies de la semaine dernière, 25 mm en quelques jours. Pour éviter d'autres éboulements, les autorités ont pris des mesures. Une barrière a été installée sur un chemin de randonnée très fréquenté. Impossible d'aller plus loin. Et derrière la clôture, il ne reste plus qu'un mince chemin au bord du vide. Un habitant réalise le danger. Le phénomène n'est pas nouveau. Tous ceux qui habitent ici se souviennent d'événements similaires. Le dernier date de janvier. Alors pour préserver la sécurité, il n'y a qu'une solution : repousser les chemins de randonnée de plus en plus loin dans les terres. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Joire