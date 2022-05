Un parc d’attraction pas comme les autres, en Lorraine

Abriter au cœur d'une luxuriante forêt, voici un parc de loisirs bien connu des familles lorraines. Chez Pokeyland, les enfants peuvent faire la course ou du trampoline, une trentaine d'attractions leur tend les bras. "Aujourd'hui, j'ai fait un peu de poney, de la bouée et de l'accrobranche", nous rapporte une visiteuse. À part les cris des amateurs de sensations fortes, à l'ombre des arbres, rien ne trouble la quiétude des lieux. Ici, pas de musique dans les allées et tous les véhicules sont électriques. Pokeyland a été fondé il y a dix ans par la famille Poquet. Au départ, pour Bruno Poquet, le père et fondateur du parc, s'offrir un coin de nature était un rêve. Parmi les employés présents depuis les débuts, il y a Nicolas Vosgien, le décorateur du parc. À 20 kilomètres, au Sud de Metz, Pokeyland est loin de l'ambiance parfois impersonnelle des grands parcs d'attractions. Chaque été, une centaine de salariés travaillent sur le site. Présent depuis cinq ans, Killian Antoine, responsable de l'accrobranche du parc, aime guider ses fidèles clients. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly