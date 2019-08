Un parfum de fin de vacances flotte à Martigues

Alors que certains commencent à préparer leur bagage pour rentrer, d'autres décident de profiter de leurs vacances d'été jusqu'au bout. C'est le cas d'un camping à Martigues. Le départ ne s'adresse qu'aux touristes qui veulent éviter les embouteillages du 31 août 2019. Les plus joueurs, eux, préfèrent attendre le dernier moment avant de dire au revoir à ces moments de pleine détente. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.