Un parking s'effondre en plein cœur de New York

Des dizaines de voitures suspendues au-dessus d'un trou béant : ce parking de plusieurs étages de New York s'est affaissé sur lui-même en quelques secondes. L'affaissement du bâtiment a fait trembler les murs de tout le quartier. Le sol s'est affaissé alors que des ouvriers se trouvaient à l'intérieur. Une personne est décédée, cinq autres ont été blessées. Selon les secours, il y aurait toujours des victimes piégées sous l'immense amas de béton, mais la structure menace de basculer. Impossible pour les pompiers d'intervenir au plus près. Ils utilisent donc des chiens robots équipés de caméras thermiques pour fouiller le bâtiment. Pour l'instant, la cause de l'effondrement est toujours inconnue. TF1 | Reportage L. Merlier