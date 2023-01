Un passeport pour des restaurants moins chers

On aurait pu l'appeler passeport pour des économies. Ce petit livre rouge est le sésame pour de bons repas sans se ruiner. Tous les week-ends, Jean-Claude et Miriam, respectivement 91 et 85 printemps, profitent d'un restaurant en amoureux et d'une addition plus légère d'une trentaine d'euros grâce à leur passeport gourmand. Le passeport donne droit à 50% de réduction pour un couple sur tous les plats, hors boissons. Le montant de la ristourne diminue en fonction du nombre de couverts. "C'est exactement les mêmes portions que ce soit pour le passeport ou pour la carte. ", explique Guillaume Samoel, chef de l'Auberge des Houblonnières à Stutzheim-Offenheim (Bas-Rhin). C'est seulement le prix qui n'est pas le même. En Alsace, près de 200 établissements ont déjà adhéré au concept. Pour les restaurateurs, c'est un bon moyen d'assurer un nombre régulier de réservations. À la fin du repas, le restaurateur valide simplement sa fiche. Pour son addition, notre couple aura largement évité le coup de massue. Le passeport existe dans une trentaine de départements dans l'Hexagone. Le bon plan pour de bons petits plats. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings