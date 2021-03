Musée du Carnaval niçois

Bienvenue dans le Musée du Carnaval, une collection unique de pièces de toutes les époques que l'on doit à Sébastien Dalbera, ancien carnavalier passionné. Beaucoup de pièces proviennent de dons, mais pour enrichir son musée, Sébastien court depuis quinze ans après les ventes aux enchères et chine sur Internet pour sauver ces créations vouées à la destruction la plupart du temps. Préserver ce patrimoine niçois et tout le savoir-faire qui l'accompagne, tel est le but de ce musée. Dans son atelier, Sébastien continue de fabriquer des masques en carton-pâte, comme autrefois. "Se dire que ce moule a été utilisé peut-être il y a 60 ans et de passer derrière une personne qui l'a fabriqué, on se dit qu'on redonne vie à cet objet. C'est bien, ça ne se perd pas", confie-t-il. Le musée permet aussi de transmettre les souvenirs de cette belle fête populaire aux jeunes générations. Sébastien et son épouse n'attendent aujourd'hui plus qu'une chose, la réouverture de leur musée pour partager avec le public toutes les anecdotes et leur passion pour le Carnaval de Nice.