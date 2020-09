Un pêcheur corse découvre un avion de la Seconde Guerre mondiale

Stéphane, directeur d'un club de plongée, a découvert l'épave d'un P-47 Thunderbolt il y a quelques semaines à des centaines de mètres du village de Macinaggio (Haute-Corse). Il était le premier à voir ce chasseur américain sous l'eau, mais c'est le pêcheur Michel Astolfi qui l'a repéré au départ. Comme l'impose les lois maritimes, ce vestige porte désormais le nom de ce dernier. L'avion est resté intact et même ses mitrailleuses destinées à combattre les chasseurs allemands sont encore bien en place.