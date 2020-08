Un père de famille agressé pour avoir demandé à une personne de porter le masque

Dimanche après-midi, Augustin Mam a été roué de coups par quatre personnes à qui il a demandé de respecter le port du masque. Armés de battes de baseball et de bâtons, les agresseurs l'ont battu violemment à même le sol. Un traumatisme tant pour la victime que pour ses deux enfants ayant assisté à la scène. Selon des informations, la police disposerait déjà d'éléments pour identifier les suspects. Si la tentative de meurtre est retenue par les juges, ils risqueraient 20 ans de prison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.